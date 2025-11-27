DE
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Highlights Zug – Genf-Servette (3:1)
Zug – Genf-Servette 3:1
Genoni-Ersatz und Alu sichern Zug den Sieg
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Zug – Genf-Servette (3:1).
Publiziert: vor 9 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 25./27. November
3:40
Fribourg – Genf-Servette 2:5
Verboon erwischt Berra mit fantastischem Bully-Goal
2:45
HC Davos – HC Ajoie 8:0
Davoser tanzen, Ajoies Nussbaumer steht im Schilf
3:05
SCRJ Lakers – Lausanne HC 3:4
So einfach schüttelt Rochette SCRJ-Larsson ab
5:14
ZSC Lions – Ambri 3:2 n.V.
Riedi zeigt Cajkovski, wie die Musik spielt
4:14
EHC Biel – EHC Kloten 3:1
Perfekt gespielter Konter reicht Kloten nicht zum Punktgewinn
In diesem Artikel erwähnt
National League
Genève-Servette HC
EV Zug
