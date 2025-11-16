DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Highlights ZSC Lions – Lausanne (1:2 n.P.)
ZSC Lions – Lausanne 1:2 n.P.
Frecher Brännström-Penalty bringt Lausanne den Sieg
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie ZSC Lions – Lausanne HC (1:2 n.P.).
Publiziert: vor 23 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 16. November
3:11
HC Davos – EV Zug 5:1
Youngster (19) leitet mit Debüt-Tor Davoser Gala ein
In diesem Artikel erwähnt
National League
Lausanne HC
ZSC Lions
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen