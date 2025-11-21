DE
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Highlights der Partie ZSC Lions – HC Ajoie (2:3)
ZSC Lions – HC Ajoie 2:3
Hazen-Streich sorgt für Schock-Zustand beim ZSC
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie ZSC Lions – HC Ajoie (2:3).
Publiziert: vor 21 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 21. November
4:22
EV Zug – HC Lugano 2:3
Zanetti gewinnt das zweite Duell gegen Wolf
2:47
Gottéron – Lausanne 2:1
Heikler Offside-Entscheid vor Gerbers Game-Winner
3:12
ZSC Lions – HC Ajoie 2:3
Hazen-Streich sorgt für Schock-Zustand beim ZSC
3:16
SCRJ Lakers – Servette 2:5
Schwarzer Abend für Punnenovs
