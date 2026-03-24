Der ZSC gewinnt 5:4 in Lugano und stellt in der Serie auf 2:0. Doch Nicolas Baechler warnt nach dem chaotischen dritten Drittel: «Das können wir uns nicht mehr leisten.»
Publiziert: vor 17 Minuten
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Aktualisiert: vor 16 Minuten
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