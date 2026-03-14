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Wohlwend zum SCB-Sieg
«Scherwey war ein Riesen-Leader»

MySports-Experte Wohlwend spricht nach dem SCB-Sieg über Scherwey.
Publiziert: 14.03.2026 um vor 50 Minuten
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