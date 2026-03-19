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National League
National League: Wohlwend zu SCBs 7 schwierigen Jahren
Wohlwend in der Highlight-Show
«Beim SCB sollten die 7 schwierigen Jahre durch sein»
Der SC Bern verabschiedet sich nach einer enttäuschenden Saison aus dem Playoff-Rennen.
Publiziert: 14:49 Uhr
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