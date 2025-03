Wirbel um Fan-Vowürfe vor Spiel 7 zwischen Bern und Fribourg

Der Playoff-Viertelfinal zwischen Bern und Fribourg geht am Mittwochabend in seine 7. Runde. Vor der Belle in der PostFinance Arena werden von Gottéron-Seite mehrere Vorwürfe zum fragwürdigen Umgang mit den Gästefans erhoben.

1/5 Ein Fribourg-Fan inmitten der des SCB-Familiensektors – und das mit Fanartikeln. Foto: keystone-sda.ch

Im Zähringer Derby kochen die Emotionen auf und neben dem Eis hoch. Vor dem Showdown in der PostFinance Arena am Mittwochabend gibt das Berner Sicherheitsdispositiv im Stadion zu reden.

Gästefans in den Familiensektoren erfuhren dabei das Gegenteil von «Willkommenskultur» – Derby-Rivalität hin oder her. So mussten Gottéron-Anhänger beim Matchbesuch am vergangenen Samstag ihre Fan-Ausstattung abgeben, um eingelassen zu werden.

Mehrere Security-Mitarbeiter hätten sie angewiesen, Schals, Kappen, Trikots, Pullis und weitere Utensilien abzuziehen und in einer Box zu platzieren. Im Gegenzug erhielt man eine Nummer, um sein Eigentum nach Spielschluss zurückzuholen. Bei der Rückgabe sei dann das grosse Chaos ausgebrochen, beschreibt ein Blick-Leser die Szenerie.

Fribourg-Präsident kündigt Nachspiel an

Allerdings gibt es auch Fans, die ihren Schal oder ihre Mütze in den Familiensektor hineinschmuggeln – oder bei der Eingangskontrolle durchschlüpfen konnten. Diese Beispiele ändern nichts daran, dass sich Fribourg-Präsident Hubert Waeber in den «Freiburger Nachrichten» über die Berner Massnahme echauffiert. Zuschauern auf den Sitzplätzen zu verbieten, Fanartikel zu tragen, sei «eine Katastrophe», findet Waeber.

Seine knackige These für den Grund: «Beim ersten Match hat man im TV fast mehr Freiburger Fans als Berner gesehen. Das muss den Verantwortlichen schräg eingefahren sein.» Waeber kündigt an, nach Ende der Viertelfinal-Serie auf das Vorgefallene reagieren zu wollen. «Das Ganze wird noch ein Nachspiel haben», kündigt er an.

So reagiert der SC Bern

Die «Freiburger Nachrichten» konfrontieren den SCB mit den Vorwürfen. Dieser spricht von «einem Missverständnis»; ein Sicherheitsmitarbeiter habe Anweisungen falsch verstanden. Für den das Spiel besuchenden Blick-Leser eine nicht nachvollziehbare Erklärung. Zu koordiniert sei das Ganze gleichzeitig bei mehreren Eingängen abgelaufen.

Welche Anweisungen gegeben worden sind oder in welcher Funktion der Mitarbeiter war, stellt der Klub nicht klar. Da jedoch viele Angestellte falsch instruiert waren, müsste es sich dabei um jemanden in leitender Funktion handeln. Doch auch hier gibt der SCB keine genaueren Auskünfte, entschuldigt sich lediglich dafür und bringt sein Bedauern zum Ausdruck.

Keine Lust auf Showdown im Stadion

Für Spiel 7 seien «Im Rahmen des gesunden Menschenverstandes» Fanartikel erlaubt, erklärt SCB-Geschäftsführer Marc Lüthi, stellt aber auch klar, «dass auffälliges oder überbordendes Verhalten im Sitzplatzbereich nicht toleriert» werde und Konsequenzen nach sich ziehe. Wie viele Gästefans noch Lust auf einen Besuch im Familiensektor haben, scheint zumindest fragwürdig. Dem Blick-Leser ist die Lust auf einen weiteren Besuch jedenfalls gehörig verflogen – vielen anderen aus seinem Umfeld gehe es gleich.

Dumme Sprüche und Pöbeleien gehörten scheinbar noch zu den harmloseren Aktionen. Anderen Fans wurde offenbar explizit Prügel angedroht oder während des Spiels aus der hinteren Sitzreihe in den Rücken getreten. «Wir haben gehofft, dass Fribourg verliert, weil wir Angst hatten, sonst nicht heil aus dem Stadion zu kommen», meinte gar ein Matchbesucher.

Die Berner Kantonspolizei lässt auf Anfrage wissen, dass es rund um die Partie am Samstag ausserhalb des Stadions zu keinen «nennenswerten Zwischenfällen» gekommen ist.