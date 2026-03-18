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Wechselt wohl nach Finnland
Jere Sallinen verlässt den EHC Biel

Schon länger standen die Zeichen von Jere Sallinen beim EHC Biel auf Abschied, nun ist es fix: Der finnische Stürmer verlässt die Seeländer.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Foto: keystone-sda.ch

Wie von Blick angekündigt, verlässt Jere Sallinen den EHC Biel nach dem Scheitern in den Play-Ins gegen Bern. Das bestätigen die Seeländer kurz nach Saisonende in einer Mitteilung. Wo der 35-Jährige seine Karriere fortsetzt, ist noch nicht bekannt – es dürfte aber wohl in seine finnische Heimat zurückgehen.

Sallinen stürmte während fünf Saisons für Biel und erreichte 2023 den Playoff-Final, der aber gegen Servette verloren ging. In dieser Zeit absolvierte er 247 Partien und erzielte dabei 65 Tore.

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