War der Puck schon im Tor?
Berra bügelt Riesen-Flop spektakulär wieder aus

Fribourg-Goalie Reto Berra bügelt einen Riesen-Flop auf spektakuläre Art und Weise wieder aus. Doch hätte der Treffer für den ZSC zählen müssen?
Publiziert: vor 45 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 23. Dezember
