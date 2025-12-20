DE
Lausanne – Ambri-Piotta 5:1
Brännströms präziser Schuss bricht den Bann

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Lausanne HC – HC Ambri-Piotta (5:1).
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 23. Dezember
