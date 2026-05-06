DE
FR
Abonnieren

«Vielseitig und engagiert»
Genf holt Stürmer vom EHC Biel

Nicolas Müller wird in den nächsten zwei Saisons für Genf-Servette auf Torejagd gehen. Der Stürmer kommt vom EHC Biel.
Publiziert: 06.05.2026 um 12:20 Uhr
Kommentieren
Nicolas Müller wechselt vom EHC Biel zu Genf-Servette.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Die Offensivabteilung von Genf-Servette bekommt Verstärkung: Nicolas Müller (26) stösst vom EHC Biel zu den Genfern und unterschreibt einen Vertrag für die nächsten zwei Saisons.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Der gebürtige Basler hat in den letzten beiden Spielzeiten für die Seeländer in 68 Partien 16 Skorerpunkte gesammelt. Müller wurde beim EHC Basel und den ZSC Lions ausgebildet und wagte 2015 den Sprung nach Schweden und blieb vier Jahre dort. Dann folgten fünf Jahre in den USA an der Michigan State University, bevor er zurück in die Schweiz zu Biel wechselte.

Die Genfer schreiben, dass man einen «jungen, vielseitigen und engagierten Spieler» geholt habe, «der dem Team Schnelligkeit, körperliche Präsenz und Energie» gebe.

Noch näher dran an Genève-Servette

Füge jetzt den Genève-Servette HC deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den National-League-Klubs
Alle Storys zu Genf Servette
Nichts verpassen
Alle Storys zu Genf Servette
Alle Storys zur National League
Nichts verpassen
Alle Storys zur National League
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
EHC Biel
EHC Biel
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
National League
National League
Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen
      In diesem Artikel erwähnt
      EHC Biel
      EHC Biel
      Genève-Servette HC
      Genève-Servette HC
      National League
      National League