Nicolas Müller wird in den nächsten zwei Saisons für Genf-Servette auf Torejagd gehen. Der Stürmer kommt vom EHC Biel.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Offensivabteilung von Genf-Servette bekommt Verstärkung: Nicolas Müller (26) stösst vom EHC Biel zu den Genfern und unterschreibt einen Vertrag für die nächsten zwei Saisons.

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Der gebürtige Basler hat in den letzten beiden Spielzeiten für die Seeländer in 68 Partien 16 Skorerpunkte gesammelt. Müller wurde beim EHC Basel und den ZSC Lions ausgebildet und wagte 2015 den Sprung nach Schweden und blieb vier Jahre dort. Dann folgten fünf Jahre in den USA an der Michigan State University, bevor er zurück in die Schweiz zu Biel wechselte.

Die Genfer schreiben, dass man einen «jungen, vielseitigen und engagierten Spieler» geholt habe, «der dem Team Schnelligkeit, körperliche Präsenz und Energie» gebe.

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