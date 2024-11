1/6 Matthias Fuchser gewinnt das Kommentatoren-Casting von Blick und MySports.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Er hat es geschafft. Matthias Fuchser (29) hat sich beim Kommentatoren-Casting von Blick und Mysports mit seiner Darbietung beim Knüller Bern – Davos die Krone aufgesetzt und ist auch am Tag danach noch aufgewühlt. «Ein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen, ich bin noch immer voll im Film und weiss nicht, ob es wirklich schon bei mir angekommen ist, was da am Freitagabend geschehen ist», rätselt er.

Da trat Fuchser gegen Niclas Zettergren (23) zum Casting-Final an. «Die Anspannung und Nervosität war gross, aber die Vorfreude noch grösser», erzählt der in Gwatt bei Thun wohnhafte Emmentaler. Nach der Ankunft in den Mysports-Studios in Erlenbach ZH hätten sie zunächst mit Moderator Jann Billeter (52) zu Abend gegessen, «er gab uns einige Tipps, das war wertvoll und brachte etwas Ruhe».

Herausfordernde Drittelspausen

Fuchser betont, dass es ihm gelungen sei, während dem Spiel den ganzen Fokus auf das Wesentliche zu legen. «Da habe ich jeweils nie daran gedacht, was auf dem Spiel steht. Dies wurde mir dann aber in den Drittelspausen wieder bewusst. Und als ich dann einige starke Sequenzen von Niclas sah, da wurde mir auch klar, dass es ein richtig harter Fight wird.»

Nach dem Spiel stand dann die Urteilsverkündung an. Es war der Moment, in dem die Spannung für den Berner kaum noch auszuhalten war. Und als Billeter dann endlich das Couvert öffnete und auf der Siegerkarte der Name Matthias Fuchser draufstand, «da war das alles irgendwie surreal, aber ich hatte eine Riesenfreude».

An Schlaf war nicht zu denken

Er freute sich auch riesig, als Billeter weiter verkündete, dass auch der unterlegene Zettergren im Boot bleiben kann und die Chance erhält, durch eine Feinschliff-Ausbildung bei den Mysports-Profis eines Tages ebenso zum Kommentatoren-Team zu gehören. Denn das Talent des jungen Aargauers ist unbestritten. «Das war ein Highlight des Abends. Ich mag ihm das enorm gönnen, denn wir verstehen uns super», so Fuchser.

Für ihn selbst geht es bereits am Freitag weiter. Da wird er die Partie Fribourg – Zug kommentieren. Fuchser gehört jetzt als freier Mitarbeiter zum Mysports-Team. Doch zuerst muss er die Geschehnisse der letzten Stunden verarbeiten. Spätabends hatte er noch Kontakt mit seinen Liebsten, die mit ihm mitgefiebert haben. «Ins Bett kam ich erst um 2.30 Uhr, aber in meinem Kopf hat es noch immer gedreht, schlafen konnte ich erst gegen 4 Uhr», erzählt Fuchser.

Seinen Triumph feiern will er erst am Montag, nach Berner Tradition am «Ziebelemärit». «Und mit der Beantwortung der unzähligen Gratulations-Nachrichten auf Whatsapp und Instagram werde ich wohl noch einige Tage beschäftigt sein.» Doch dann will Fuchser sich der Vorbereitung von Fribourg – Zug widmen. «Etwas Druck wird auch da noch vorhanden sein, denn die Leute werden sich ein Bild machen wollen, ob ich wirklich die richtige Wahl bin.»