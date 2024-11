1/2 Im Casting-Final standen sich Matthias Fuchser … Foto: Lea Moser

Marcel Allemann

Ursprünglich waren es 35 Kandidaten. Von diesen schafften es die besten zehn in die zweite Runde. Dann wurde weiter ausgesiebt, die Top 5 traten vor drei Wochen in den MySports-Studios in Erlenbach ZH zum Halbfinal-Casting an. In diesem setzten sich vor der Fachjury der im Berner Oberland wohnhafte Emmentaler Matthias Fuchser (29) und der Aargauer Niclas Zettergren (23) durch. Am Freitagabend trafen sie sich erneut in Erlenbach – zum grossen Showdown.

Fuchser und Zettergren kommentierten in einer eigenen Box und auf ihrer eigenen Tonspur in den MySports-Studios das Blick-Live-Spiel Bern gegen Davos. Die Blick-Leser und MySports-Abonennten konnten ihnen den ganzen Abend zuhören und im Voting auf Blick entscheiden, wer ihren Geschmack besser trifft. Zusammen mit dem Jury-Urteil aus Erlenbach ergab dies den Sieger.

Am Schluss zwei Sieger

Durchgesetzt hat sich Matthias Fuchser. Dieser wurde direkt nach seinem Auftritt in der Highlight-Show zum Sieger gekürt und konnte sein Glück kaum fassen: «Es ist unglaublich!» Er erhält nun eine Anstellung als freier Mitarbeiter bei MySports und ist als neue Hockeystimme in Zukunft regelmässig als Kommentator auf dem Sender zu hören. Das erste Mal bereits am nächsten Freitag bei Fribourg gegen Zug.

Doch auch Zettergren muss nicht enttäuscht sein. Er, der im Gegensatz zu Fuchser vor diesem Casting noch keinerlei Kommentatoren-Erfahrung gesammelt hat, aber sein Talent eindrücklich unter Beweis gestellt hat, erhält von MySports die Gelegenheit, sich weiter ausbilden und schleifen zu lassen. Als ihm Moderator Jann Billeter dies verkündete, strahlte auch er und nahm dankend an.