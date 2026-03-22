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Thürkauf nach Niederlage
«Wir machen sie – und gewinnen das Spiel»

Ohne zu glänzen und in einem Playoff-Startspiel mit wenigen Höhepunkten kommen die ZSC Lions zu einem 3:0-Sieg gegen Lugano. Sie müssen dafür vor dem eigenen Tor hart arbeiten. Calvin Thürkauf meint nach der Niederlage: «Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können.»
Publiziert: 00:36 Uhr
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