Thürkauf nach Niederlage «Wir machen sie – und gewinnen das Spiel»

Ohne zu glänzen und in einem Playoff-Startspiel mit wenigen Höhepunkten kommen die ZSC Lions zu einem 3:0-Sieg gegen Lugano. Sie müssen dafür vor dem eigenen Tor hart arbeiten. Calvin Thürkauf meint nach der Niederlage: «Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können.»