DE
FR
Abonnieren

Theater auf dem Eis
HCD-Goalie Aeschlimann wird für diese Schwalbe gebüsst

Teurer Sturz für Sandro Aeschlimann: Der HCD-Goalie wird nach einer Schwalbe im Spiel gegen den EV Zug bestraft.
Publiziert: 05.04.2026 um 14:30 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen