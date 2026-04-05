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National League
National League: Für dieses Foul wird Aeschlimann gebüsst
Theater auf dem Eis
HCD-Goalie Aeschlimann wird für diese Schwalbe gebüsst
Teurer Sturz für Sandro Aeschlimann: Der HCD-Goalie wird nach einer Schwalbe im Spiel gegen den EV Zug bestraft.
Publiziert: 05.04.2026 um 14:30 Uhr
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