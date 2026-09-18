DE
FR
Abonnieren

Sprunger im Berra-Trikot
Meisterbanner wird unter das Hallendach gezogen

Voller Stolz wird beim ersten Heimspiel der Saison der Meisterbanner unter das Stadiondach gehängt. Das lässt auch Julien Sprunger nicht kalt. Die Augen des Meisterkapitäns sind wässrig während das Banner unter epischer Musik empor gezogen wird.
Publiziert: vor 50 Minuten
Kommentieren
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
2
3
6
2
EHC Kloten
EHC Kloten
2
4
5
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
2
4
5
4
EV Zug
EV Zug
1
5
3
5
EHC Biel
EHC Biel
1
2
3
6
SC Bern
SC Bern
2
1
3
7
HC Ajoie
HC Ajoie
2
0
3
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
2
0
3
7
HC Lugano
HC Lugano
2
0
3
10
HC Davos
HC Davos
2
0
3
11
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
2
-4
1
11
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
2
-4
1
13
SCL Tigers
SCL Tigers
2
-4
0
14
Lausanne HC
Lausanne HC
2
-7
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen