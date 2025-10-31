DE
Home
Sport
Eishockey
National League
Womens Hockey: Sie bilden die neue ZSC-Spitze bei den Frauen
Sportchefin Waidacher
«Ist eine Ehre, hier mitarbeiten zu können»
Monika Waidacher und Christine Meier bilden die neue Spitze der ZSC-Frauen.
Publiziert: 18:17 Uhr
