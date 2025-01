Ambri-Wüthrich spielt in Gedenken an verunglückte Freundin

Ambri-Wüthrich spielt in Gedenken an verunglückte Freundin

1/4 Dario Wüthrich steht nach dem Tod seiner Freundin Sophie Hediger gegen Langnau wieder auf dem Eis. Foto: Michela Locatelli/freshfocus

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die tragische Nachricht schockte an Heiligabend die ganze Schweiz. Snowboarderin Sophie Hediger (†26) kam am Tag zuvor bei einem Lawinenunglück in Arosa GR ums Leben. Anteil an der Trauer nahm auch Ambri-Piotta. Denn Hedigers Freund Dario Wüthrich (25) spielt bei den Leventinern professionell Eishockey. In einem Beitrag in den sozialen Medien richteten die Tessiner ihr «aufrichtigstes Beileid und eine starke Umarmung» an die Familien von Hediger und Wüthrich.

Rund eineinhalb Wochen nach dem tragischen Tod wird Wüthrich in der Partie gegen Langnau am Donnerstagabend (ab 19.45 Uhr im Liveticker) wieder auf dem Eis stehen. Ambri veröffentlicht dazu wenige Stunden vor dem Spiel eine rührende Mitteilung im Namen des Verteidigers.

Siegeshymne «La Montanara» soll Sophie gewidmet werden

«Wir sind überzeugt, dass Sophie gewollt hätte, dass ich für Ambri alles gebe», so die Worte von Wüthrich. Seine Familie und Verwandte von Sophie werden ihn unterstützen und ihm «nahe sein». «Gemeinsam mit meiner Mannschaft werden wir heute im Gedenken an Sophie spielen und wir wollen ein gutes Spiel machen», lässt der Eishockey-Profi weiter verlauten.

Sein Wunsch sei es, bei einem Sieg «La Montanara» – Ambris Siegeshymne – Sophie zu widmen. «Das Lied passt sehr gut für meine Sophie, die leider nicht mehr bei uns ist – aber sicher mit uns singen wird, wo immer sie auch ist», schliesst Wüthrich die emotionalen Zeilen ab.

Das ganze Statement von Dario Wüthrich Liebe Eishockey- und Sportfans, Ich habe mich entschlossen, heute Abend mit meiner Mannschaft im Spiel gegen Langnau aufs Eis zu gehen. Heute werden mich meine Familie und die Verwandten meiner geliebten Sophie in Ambrì unterstützen und mir nahe sein. Wir sind überzeugt, dass Sophie gewollt hätte, dass ich für Ambrì alles gebe. Gemeinsam mit meiner Mannschaft werden wir heute im Gedenken an Sophie spielen und wir wollen ein gutes Spiel machen. Ich möchte mich bei meinen Teamkollegen, dem HCAP und dem Management herzlich bedanken. Sie haben mich in den letzten Stunden und schwierigen Tagen unterstützt. Mein Wunsch ist es, im Falle eines Sieges, Sophie «La Montanara» zu widmen. Das Lied passt sehr gut für meine Sophie, die leider nicht mehr bei uns ist – aber sicher mit uns singen wird, wo immer sie auch ist.