1/2 Sophie Hediger (†26) ist gestorben. Mit diesem Bild gedenkt Swiss-Ski der Snowboarderin. Foto: zVg

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Nachricht schockt an Heiligabend die gesamte Schweiz: Snowboardcrosserin Sophie Hediger (†26) ist am Montag in Arosa in einer Lawine ums Leben gekommen.

Die Anteilnahme am tragischen Tod der jungen Athletin ist gross. Halfpipe-Star Jan Scherrer gedenkt seiner Snowboard-Kollegin in einer Instagram-Story: «Das bricht mir das Herz. Wir werden dich immer in Erinnerungen halten, Sophie.» Der Toggenburger, der 2022 in Peking Olympia-Bronze gewann, appelliert an seine Follower: «Seid vorsichtig da draussen.»

Auch Dario Caviezel (29), der amtierende Vizeweltmeister im Parallel-Riesenslalom, trauert auf Instagram um Hediger: «Ciao Sophie. Viel zu früh und wahnsinnig traurig.» Skirennfahrerin Aline Danioth (26) gedenkt der Snowboarderin in ihrer Story: «Fahr in Frieden.»

Aline Danioth postet in Gedenken ein Bild von ihr und Sophie Hediger (l.) Foto: Instagram/alinedanioth

Hedigers Freund Dario Wüthrich spielt professionell Eishockey bei Ambri-Piotta. «Wir trauern mit Dario Wüthrich und nehmen Anteil am plötzlichen und tragischen Tod seiner Freundin», schreiben die Leventiner auf X. Sie richten ihr «aufrichtigstes Beileid und eine starke Umarmung» an die Familien von Hediger und Wüthrich.

