Routinier Diaz geht rabiat auf HCD-Stransky los
Routinier Diaz geht rabiat auf HCD-Stransky los

So sieht man ihn selten
EVZ-Routinier in Rage – Diaz geht auf HCD-Stransky los

Nach der 0:6-Pleite gegen die SCRJ Lakers forderte EVZ-Coach Michael Liniger von seinen Spielern mehr Härte in den Zweikämpfen. Routinier Raphael Diaz setzt diese Ansage etwas gar wörtlich um.
RMS_Portrait_AUTOR_413.JPG
Nicole VandenbrouckReporterin Eishockey

Hoppla, so hat man EVZ-Routinier Raphael Diaz noch selten gesehen: Der 39-Jährige gerät in Rage, lässt nicht von HCD-Captain Matej Stransky (32) ab. Noch während die Linesmen die Situation klären wollen, verpasst der Zuger dem Davoser noch einen Schlag ins Gesicht.

Doch was ist passiert, dass sich der sonst besonnene Diaz kaum beruhigen lässt? Es passiert im Mitteldrittel (29.) vor dem EVZ-Kasten: Stransky drückt Diaz im Torraum nieder, fällt aufs Knie von Goalie Leonardo Genoni (38), der Tscheche lässt aber nicht sofort von ihm ab.

Das passt Diaz so ganz und gar nicht. Zunder ist im Spiel, für das EVZ-Trainer Michael Liniger ein besseres Zweikampfverhalten gefordert hat. Hat er bekommen.

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
7
18
20
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
7
-4
16
3
Lausanne HC
Lausanne HC
7
20
15
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
7
10
15
5
ZSC Lions
ZSC Lions
7
8
13
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
7
5
12
7
EV Zug
EV Zug
7
-2
12
8
SC Bern
SC Bern
6
-2
8
9
EHC Kloten
EHC Kloten
7
-3
8
10
SCL Tigers
SCL Tigers
7
-8
8
11
HC Lugano
HC Lugano
7
-10
5
12
EHC Biel
EHC Biel
6
-9
4
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
7
-10
4
14
HC Ajoie
HC Ajoie
7
-13
4
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
