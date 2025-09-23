Nach der 0:6-Pleite gegen die SCRJ Lakers forderte EVZ-Coach Michael Liniger von seinen Spielern mehr Härte in den Zweikämpfen. Routinier Raphael Diaz setzt diese Ansage etwas gar wörtlich um.

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Hoppla, so hat man EVZ-Routinier Raphael Diaz noch selten gesehen: Der 39-Jährige gerät in Rage, lässt nicht von HCD-Captain Matej Stransky (32) ab. Noch während die Linesmen die Situation klären wollen, verpasst der Zuger dem Davoser noch einen Schlag ins Gesicht.

Doch was ist passiert, dass sich der sonst besonnene Diaz kaum beruhigen lässt? Es passiert im Mitteldrittel (29.) vor dem EVZ-Kasten: Stransky drückt Diaz im Torraum nieder, fällt aufs Knie von Goalie Leonardo Genoni (38), der Tscheche lässt aber nicht sofort von ihm ab.

Das passt Diaz so ganz und gar nicht. Zunder ist im Spiel, für das EVZ-Trainer Michael Liniger ein besseres Zweikampfverhalten gefordert hat. Hat er bekommen.

