Nicole VandenbrouckReporterin Eishockey
Hoppla, so hat man EVZ-Routinier Raphael Diaz noch selten gesehen: Der 39-Jährige gerät in Rage, lässt nicht von HCD-Captain Matej Stransky (32) ab. Noch während die Linesmen die Situation klären wollen, verpasst der Zuger dem Davoser noch einen Schlag ins Gesicht.
Doch was ist passiert, dass sich der sonst besonnene Diaz kaum beruhigen lässt? Es passiert im Mitteldrittel (29.) vor dem EVZ-Kasten: Stransky drückt Diaz im Torraum nieder, fällt aufs Knie von Goalie Leonardo Genoni (38), der Tscheche lässt aber nicht sofort von ihm ab.
Das passt Diaz so ganz und gar nicht. Zunder ist im Spiel, für das EVZ-Trainer Michael Liniger ein besseres Zweikampfverhalten gefordert hat. Hat er bekommen.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
7
18
20
2
Genève-Servette HC
7
-4
16
3
Lausanne HC
7
20
15
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
7
10
15
5
ZSC Lions
7
8
13
6
HC Fribourg-Gottéron
7
5
12
7
EV Zug
7
-2
12
8
SC Bern
6
-2
8
9
EHC Kloten
7
-3
8
10
SCL Tigers
7
-8
8
11
HC Lugano
7
-10
5
12
EHC Biel
6
-9
4
13
HC Ambri-Piotta
7
-10
4
14
HC Ajoie
7
-13
4
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs