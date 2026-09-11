DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: So gut kennt Simon Knak seine ZSC-Kollegen
Simon Knak im ZSC-Quiz
Hättest du gewusst, wer beim ZSC Werbung für Würste macht?
Simon Knak steht vor seiner ersten Saison bei den ZSC Lions. Im Video testen wir den Ex-Davoser, wie gut er seinen neuen Teamkollegen bereits kennt.
Publiziert: 09:22 Uhr
Teilen
Kommentieren
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 66
3:26
Unterstützt durch
Horror-Saison für Tessiner?
«Ambri ist noch schlechter als Ajoie»
3:52
Unterstützt durch
Neue Saison – neuer Star?
«Der SCB machte den Top-Transfer der Liga»
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen