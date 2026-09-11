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Simon Knak im ZSC-Quiz
Hättest du gewusst, wer beim ZSC Werbung für Würste macht?

Simon Knak steht vor seiner ersten Saison bei den ZSC Lions. Im Video testen wir den Ex-Davoser, wie gut er seinen neuen Teamkollegen bereits kennt.
Publiziert: 09:22 Uhr
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