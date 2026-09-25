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Servette – Fribourg 4:3 n.P.
Schmid bringt Genf mit zwei Strafen zurück ins Spiel

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir die Highlights der Partie Genf-Servette – Fribourg (4:3 n.P.).
Publiziert: vor 12 Minuten
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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
5
11
15
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
5
-1
8
3
EHC Biel
EHC Biel
4
6
7
3
EV Zug
EV Zug
4
6
7
5
SC Bern
SC Bern
4
3
7
6
HC Ajoie
HC Ajoie
5
0
7
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
5
-4
7
8
Lausanne HC
Lausanne HC
4
-2
6
9
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
5
-4
6
10
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
5
-1
6
11
EHC Kloten
EHC Kloten
5
-6
6
12
HC Lugano
HC Lugano
3
1
5
13
SCL Tigers
SCL Tigers
5
-3
5
14
HC Davos
HC Davos
5
-6
4
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
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Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
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