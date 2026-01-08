Externe Inhalte
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
38
45
81
2
HC Fribourg-Gottéron
39
30
71
3
Lausanne HC
38
30
68
4
Genève-Servette HC
39
5
67
5
HC Lugano
38
26
66
6
ZSC Lions
37
19
61
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
38
-7
61
8
EV Zug
37
-8
57
9
SCL Tigers
38
2
51
10
SC Bern
37
-11
47
11
EHC Biel
37
-16
46
12
EHC Kloten
37
-17
46
13
HC Ambri-Piotta
37
-38
41
14
HC Ajoie
38
-60
29
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs