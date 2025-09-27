DE
National League: Highlights der SCRJ Lakers – HC Lugano (1:3)
SCRJ Lakers – HC Lugano 1:3
Hier spricht der Captain: Thürkauf mit Hattrick
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCRJ Lakers – HC Lugano (1:3).
Publiziert: vor 22 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Die Eishockey-Highlights vom 27. September
3:08
Kloten – SCL Tigers 2:3 n.P.
Petersson hat im Penaltyschiessen das letzte Wort
3:05
HC Davos – Servette 3:2 n.P.
Corvi und Stransky zelebrieren den Ausgleich traumhaft
3:59
SCRJ Lakers – HC Lugano 1:3
Hier spricht der Captain: Thürkauf mit Hattrick
2:12
Fribourg – HC Ambri-Piotta 3:1
De la Rose mit dem Siegtreffer in doppelter Überzahl
3:56
EV Zug – ZSC Lions 1:2 n.V.
Energieanfall von Hofmann versenkt den Meister
