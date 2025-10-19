DE
SCRJ Lakers – HC Ajoie 3:2
Rappi-Stürmer erwischen Ajoie-Goalie zweimal zwischen Schonern

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCRJ Lakers – HC Ajoie (3:2).
Publiziert: 17:16 Uhr
|
Aktualisiert: 17:36 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 19. Oktober
