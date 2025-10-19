SCRJ Lakers – HC Ajoie 3:2 Rappi-Stürmer erwischen Ajoie-Goalie zweimal zwischen Schonern

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCRJ Lakers – HC Ajoie (3:2).

Publiziert: 17:16 Uhr | Aktualisiert: 17:36 Uhr