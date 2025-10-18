DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
NL: Highlights der Partie SCL Tigers – Fribourg-Gottéron (6:0)
SCL Tigers – Fribourg 6:0
Erstes Tor überhaupt – Lehmann versenkt Gottéron
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCL Tigers – Fribourg-Gottéron (6:0).
Publiziert: 18.10.2025 um 22:56 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 18. Oktober
3:17
Lausanne HC – HC Lugano 1:5
Brännström serviert Lugano das Geschenk des Jahres
2:38
Genf – SC Bern 2:1 n.V.
Endlich ein Tor! Lehmann beendet Durststrecke
4:40
HC Davos – ZSC Lions 3:1
Stransky zeigt mit Führungs-Knaller Präzisionsarbeit
4:34
EHC Kloten – Ambri-Piotta 1:3
Shorthander – Lukas Landry tut Kloten weh
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen