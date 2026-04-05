Bussenbescheid Nr. 26 der Saison wegen Schwalben und Schauspielerei: Rappis Igor Jelovac ist überführt worden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Igor Jelovac kassiert Bussen nach Viertelfinal-Spiel gegen Fribourg

Jelovac muss 2400 CHF zahlen wegen Simulation

Beide Spieler täuschten Fouls vor, laut Sounding Board klar erkennbar War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Bei den Lakers kommen nach ihrem Saisonende noch zwei Spieler an die Kasse: Verteidiger Igor Jelovac (31).

Es geht um eine Szene aus dem Viertelfinal-Spiel vom 30. März gegen Fribourg. Zum Verhängnis wird ihm eine Begegnung mit Gottérons Kyle Rau. Ihre Laufwege kreuzen sich. Das Sounding Board schreibt in seinem Antrag: «Jelovac simuliert daraufhin, über den Stock zu stolpern. Seine Körpersprache verdeutlicht die Vortäuschung, indem er seinen Oberkörper auffällig nach vorne beugt, sein Standbein ohne ersichtlichen Grund vom Eis hebt und eine aktive Fallbewegung initiiert, die nicht erklärbar ist. Zu erwähnen gilt es, dass es zu keinem Zeitpunkt zu einem Kontakt zwischen dem Stock von Rau und dem Schlittschuh von Jelovac kommt.» Und weiter, dass Jelovac nach der Aktion das Aufstehen verzögert, bis ihn der Ref auffordert. «Dieses Verhalten verstärkt den Eindruck einer bewusst inszenierten Aktion.»

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