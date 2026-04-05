Darum gehts
- Igor Jelovac kassiert Bussen nach Viertelfinal-Spiel gegen Fribourg
- Jelovac muss 2400 CHF zahlen wegen Simulation
- Beide Spieler täuschten Fouls vor, laut Sounding Board klar erkennbar
Bei den Lakers kommen nach ihrem Saisonende noch zwei Spieler an die Kasse: Verteidiger Igor Jelovac (31).
Es geht um eine Szene aus dem Viertelfinal-Spiel vom 30. März gegen Fribourg. Zum Verhängnis wird ihm eine Begegnung mit Gottérons Kyle Rau. Ihre Laufwege kreuzen sich. Das Sounding Board schreibt in seinem Antrag: «Jelovac simuliert daraufhin, über den Stock zu stolpern. Seine Körpersprache verdeutlicht die Vortäuschung, indem er seinen Oberkörper auffällig nach vorne beugt, sein Standbein ohne ersichtlichen Grund vom Eis hebt und eine aktive Fallbewegung initiiert, die nicht erklärbar ist. Zu erwähnen gilt es, dass es zu keinem Zeitpunkt zu einem Kontakt zwischen dem Stock von Rau und dem Schlittschuh von Jelovac kommt.» Und weiter, dass Jelovac nach der Aktion das Aufstehen verzögert, bis ihn der Ref auffordert. «Dieses Verhalten verstärkt den Eindruck einer bewusst inszenierten Aktion.»
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