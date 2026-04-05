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Lakers-Jelovas täuscht Stolpern vor – erneut gebüsst
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Gegen Fribourg-Gottéron:Lakers-Jelovas täuscht Stolpern vor – erneut gebüsst

Schwalben und Laientheater
Jelovac für Schauspielerei gebüsst

Bussenbescheid Nr. 26 der Saison wegen Schwalben und Schauspielerei: Rappis Igor Jelovac ist überführt worden.
Publiziert: 05.04.2026 um 14:37 Uhr
|
Aktualisiert: 05.04.2026 um 15:11 Uhr
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Rappi-Verteidiger Igor Jelovac ist nach Erhalt der Busse über 2400 Franken wohl nicht mehr so zum Lachen zumute.
Foto: Nico Ilic/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Igor Jelovac kassiert Bussen nach Viertelfinal-Spiel gegen Fribourg
  • Jelovac muss 2400 CHF zahlen wegen Simulation
  • Beide Spieler täuschten Fouls vor, laut Sounding Board klar erkennbar
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Nicole VandenbrouckReporterin Eishockey

Bei den Lakers kommen nach ihrem Saisonende noch zwei Spieler an die Kasse: Verteidiger Igor Jelovac (31).

Es geht um eine Szene aus dem Viertelfinal-Spiel vom 30. März gegen Fribourg. Zum Verhängnis wird ihm eine Begegnung mit Gottérons Kyle Rau. Ihre Laufwege kreuzen sich. Das Sounding Board schreibt in seinem Antrag: «Jelovac simuliert daraufhin, über den Stock zu stolpern. Seine Körpersprache verdeutlicht die Vortäuschung, indem er seinen Oberkörper auffällig nach vorne beugt, sein Standbein ohne ersichtlichen Grund vom Eis hebt und eine aktive Fallbewegung initiiert, die nicht erklärbar ist. Zu erwähnen gilt es, dass es zu keinem Zeitpunkt zu einem Kontakt zwischen dem Stock von Rau und dem Schlittschuh von Jelovac kommt.» Und weiter, dass Jelovac nach der Aktion das Aufstehen verzögert, bis ihn der Ref auffordert. «Dieses Verhalten verstärkt den Eindruck einer bewusst inszenierten Aktion.»

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