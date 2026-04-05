DE
FR
Abonnieren
Überreaktion von Lakers-Spieler Graf hat Konsequenzen
0:56
Er lässt sich fallen:Überreaktion von Lakers-Spieler Graf hat Konsequenzen

Schwalben und Laientheater
Lakers-Graf für Schauspielerei gebüsst

Bussenbescheid Nr. 27 der Saison wegen Schwalben und Schauspielerei: Rappis Marlon Graf ist überführt worden.
Publiziert: 05.04.2026 um 15:12 Uhr
|
Aktualisiert: 05.04.2026 um 17:31 Uhr
Kommentieren
Rappi-Stürmer Marlon Graf kommt nach seinem Laientheater mit einer Busse von 800 Franken davon.
Foto: Nico Ilic/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Marlon Graf erhält im Viertelfinal gegen Fribourg eine 800-Franken-Busse
  • Graf warf seinen Kopf theatralisch zurück, ohne dass ein Kontakt stattfand
  • Sounding Board: Verhalten diente klar dazu, eine Strafe zu provozieren
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_413.JPG
Nicole VandenbrouckReporterin Eishockey

Rappis Marlon Graf kassiert nach einem Zweikampf mit Gottérons Simon Seiler im Viertelfinal-Spiel gegen Fribourg eine Busse. Das Sounding Board zur Szene: «Während dieser Auseinandersetzung führt Seiler mit seinem linken Arm eine Bewegung in die Richtung von Grafs Gesicht aus, ohne dieses jedoch zu treffen. Es ist auf den Videobildern klar ersichtlich, dass keinerlei Kontakt im Bereich des Gesichtes stattfindet. Trotzdem zeigt Marlon Graf eine deutlich übertriebene und unnatürliche Reaktion, indem er seinen Kopf abrupt in den Nacken wirft und sich gleichzeitig mit der Hand ins Gesicht greift. Die Bewegungsabfolge wirkt künstlich und ist nicht durch äussere Einwirkung begründet und ist für das Sounding Board nicht nur übertrieben und unnatürlich, sondern vielmehr ein offenkundiges Verhalten, um eine Strafe herauszuholen oder zu beschönigen.»

Graf kommt mit einer Busse von 800 Franken davon.

Noch näher dran an den SCRJ Lakers

Füge jetzt die SC Rapperswil-Jona Lakers deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den National-League-Klubs
Alle Storys zu den SCRJ Lakers
Nichts verpassen
Alle Storys zu den SCRJ Lakers
Alle Storys zur National League
Nichts verpassen
Alle Storys zur National League
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        SC Rapperswil-Jona Lakers