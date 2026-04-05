Bussenbescheid Nr. 27 der Saison wegen Schwalben und Schauspielerei: Rappis Marlon Graf ist überführt worden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marlon Graf erhält im Viertelfinal gegen Fribourg eine 800-Franken-Busse

Graf warf seinen Kopf theatralisch zurück, ohne dass ein Kontakt stattfand

Sounding Board: Verhalten diente klar dazu, eine Strafe zu provozieren War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Rappis Marlon Graf kassiert nach einem Zweikampf mit Gottérons Simon Seiler im Viertelfinal-Spiel gegen Fribourg eine Busse. Das Sounding Board zur Szene: «Während dieser Auseinandersetzung führt Seiler mit seinem linken Arm eine Bewegung in die Richtung von Grafs Gesicht aus, ohne dieses jedoch zu treffen. Es ist auf den Videobildern klar ersichtlich, dass keinerlei Kontakt im Bereich des Gesichtes stattfindet. Trotzdem zeigt Marlon Graf eine deutlich übertriebene und unnatürliche Reaktion, indem er seinen Kopf abrupt in den Nacken wirft und sich gleichzeitig mit der Hand ins Gesicht greift. Die Bewegungsabfolge wirkt künstlich und ist nicht durch äussere Einwirkung begründet und ist für das Sounding Board nicht nur übertrieben und unnatürlich, sondern vielmehr ein offenkundiges Verhalten, um eine Strafe herauszuholen oder zu beschönigen.»

Graf kommt mit einer Busse von 800 Franken davon.

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