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Eishockey
National League
National League: Lemieux zerschlägt nach Strafe den Stock
Schlägerei gegen Sansonnens
HCD-Lemieux rastet nach Check aus
Basile Sansonnens checkt Brendan Lemieux in die Bande – der Davoser steht auf und holt zum Faustschlag aus. Beide fliegen vom Eis.
Publiziert: vor 52 Minuten
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