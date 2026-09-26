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Schlägerei gegen Sansonnens
HCD-Lemieux rastet nach Check aus

Basile Sansonnens checkt Brendan Lemieux in die Bande – der Davoser steht auf und holt zum Faustschlag aus. Beide fliegen vom Eis.
Publiziert: vor 52 Minuten
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