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Rönnberg über seine Ausraster
«Ist mir peinlich, wie ich mich auf der Bank benehme»

Im Trailer zur MySports-Doku über Fribourgs Meistermacher Rönnberg-Zenhäusern, macht der Trainer klar, dass er sich manchmal schon ein bisschen für seine Auftritte an der Seitenlinie schämt.
Publiziert: vor 47 Minuten
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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
4
8
12
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
4
2
8
3
EV Zug
EV Zug
3
8
7
4
SC Bern
SC Bern
3
4
6
5
EHC Kloten
EHC Kloten
4
0
6
6
Lausanne HC
Lausanne HC
4
-2
6
7
HC Lugano
HC Lugano
3
1
5
8
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
4
0
5
9
HC Ajoie
HC Ajoie
4
-1
5
10
EHC Biel
EHC Biel
3
0
4
11
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
4
-5
4
12
HC Davos
HC Davos
4
-5
4
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
4
-5
4
14
SCL Tigers
SCL Tigers
4
-5
2
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