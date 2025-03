1/5 Lässt ZSC-Trainer Marco Bayer auf den Champions-League-Triumph auch den Meisterpokal folgen? Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Vier Trainer im Meisterrennen: Bayer, Holden, Leuenberger und Ward

Leuenberger und Bayer konnten einst gemeinsam feiern

Ward war 2024 mit Lausanne im siebten Finalspiel knapp gescheitert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Fribourgs Feuerwehrmann Lars Leuenberger ist der Einzige, der schon Meistertrainer war. 2016 wurde er zum erfolgreichen SCB-Feuerwehrmann und führte die Mutzen nach einer komplizierten Saison noch zum Titel. Die Trainerkarriere des am Samstag 50 Jahre alt werdenden Ostschweizers nahm allerdings trotz dieses Grosserfolgs nicht wie gewünscht Fahrt auf.

Als Leuenberger letzte Saison beim Swiss-League-Klub Olten entlassen wurde, schien seine Trainerkarriere auf der ganz grossen Bühne vorbei. Im Herbst verdingte er sich noch mit Scouting-Tätigkeiten für die ZSC Lions, wo sein Bruder Sven Leuenberger Sportchef ist, sowie als Experte von Mysports. Doch einige Monate später winken der zweite persönliche Meistertitel und der Status eines ewigen Helden in Fribourg. Wie unfassbar schnell sich das Blatt doch wenden kann.

Seinen Mentor hat Holden schon heimgeschickt

Zwei weitere aus dem im Titelrennen verbliebenen Quartett haben immerhin schon Meister-Erfahrungen als Assistenztrainer sammeln können. Davos-Coach Josh Holden (47), der Jüngste im Bunde, assistierte Dan Tangnes bei den Triumphen von Zug 2021 und 2022. Zum Dank beendete der Kanadier, der auch den Schweizer Pass besitzt, in den Viertelfinals die Schaffenszeit seines nach Schweden zurückkehrenden Mentors und Freundes mit einer 4:0-Gala. Holden hat 2023 beim HCD seine erste Stelle als Headcoach angetreten.

1/48 Marc Crawford, ZSC Lions: 2024. Foto: keystone-sda.ch

Marco Bayer (52) war im SCB-Meisterjahr 2016 Assistent des besagten Lars Leuenberger, als dieser während der Saison für den gefeuerten Guy Boucher übernahm. Seinen ersten Job als Headcoach im Erwachsenen-Hockey trat der Dübendorfer erst 2022 an, als er nach drei Jahren als U20-Nati-Trainer bei den GCK Lions anheuerte und das Farmteam des ZSC letzte Saison sensationell in den Playoff-Final der Swiss League führte.

Bayer winkt das Double im Eilzugstempo

An Weihnachten übernahm Bayer für den aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Marc Crawford beim grossen Bruder und konnte im Februar mit dem Gewinn der Champions League bereits seinen ersten Titel feiern. Würde der ehemalige Nati-Verteidiger rund zwei Monate später auch noch Meister werden, wäre das ein grandioser Erfolgsausweis in Windeseile.

Die Meistertrainer der letzten 20 Jahre 2024: Marc Crawford (ZSC Lions)

2023: Jan Cadieux (Servette)

2022: Dan Tangnes (Zug)

2021: Dan Tangnes (Zug)

2019: Kari Jalonen (Bern)

2018: Hans Kossmann (ZSC Lions)

2017: Kari Jalonen (Bern)

2016: Lars Leuenberger (Bern)

2015: Arno Del Curto (Davos)

2014: Marc Crawford (ZSC Lions)

2013: Antti Törmänen (Bern)

2012: Bob Hartley (ZSC Lions)

2011: Arno Del Curto (Davos)

2010: Larry Huras (Bern)

2009: Arno Del Curto (Davos)

2008: Harold Kreis (ZSC Lions)

2007: Arno Del Curto (Davos)

2006: Harold Kreis (Lugano)

2005: Arno Del Curto (Davos) 2024: Marc Crawford (ZSC Lions)

2023: Jan Cadieux (Servette)

2022: Dan Tangnes (Zug)

2021: Dan Tangnes (Zug)

2019: Kari Jalonen (Bern)

2018: Hans Kossmann (ZSC Lions)

2017: Kari Jalonen (Bern)

2016: Lars Leuenberger (Bern)

2015: Arno Del Curto (Davos)

2014: Marc Crawford (ZSC Lions)

2013: Antti Törmänen (Bern)

2012: Bob Hartley (ZSC Lions)

2011: Arno Del Curto (Davos)

2010: Larry Huras (Bern)

2009: Arno Del Curto (Davos)

2008: Harold Kreis (ZSC Lions)

2007: Arno Del Curto (Davos)

2006: Harold Kreis (Lugano)

2005: Arno Del Curto (Davos)

Als Headcoach war Geoff Ward (63) dem Schweizer Meisterpokal schon sehr nah. Letzte Saison scheiterte der Kanadier mit Lausanne erst im siebten Finalspiel an den damals noch von Crawford trainierten ZSC Lions. Mit Pokalen in die Höhe stemmen kennt er sich dennoch aus. 2011 gewann er als Assistenztrainer der Boston Bruins den Stanley Cup, 2015 führte er als Cheftrainer in der DEL Mannheim zum Meistertitel.