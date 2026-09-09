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National League
National League: Neuzugang Connor Hughes im SCB-Quiz
Neuzugang von Lausanne
Torhüter Connor Hughes im SCB-Quiz
Der SC Bern verpflichtet den Torhüter Connor Hughes im Tausch gegen Romain Loeffel. Der Kanadier stellt sich zum Start der neuen Saison dem grossen SCB-Quiz.
Publiziert: vor 43 Minuten
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