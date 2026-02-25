DE
Neuzugang bei den Jurassiern
Schweiz-Kanadier wechselt zum Tabellenschlusslicht

Matthew Kellenberger wechselt zum HC Ajoie. Der 27-Jährige unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei den Westschweizern.
Publiziert: vor 7 Minuten
Matthew Kellenberger (r.) unterschreibt beim HC Ajoie einen Zweijahresvertrag.
Foto: freshfocus

Darum gehts

  • HC Ajoie verpflichtet Matthew Kellenberger (27) bis Saisonende 2027/28
  • Der Verteidiger erzielte 10 Skorerpunkte in 36 Spielen 2025/26
  • Kellenberger begann Karriere in Kanada, spielte später NCAA und Kloten
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Nach Nolan Diem (32) und Tarmo Reunanen (27) verpflichtet der HC Ajoie einen weiteren Spieler für die kommende Spielzeit. Matthew Kellenberger (27) unterschreibt bei den Westschweizern einen Zweijahresvertrag bis zum Ende der Saison 2027/28. 

Der Verteidiger steht aktuell noch bei den Rapperswil-Jona-Lakers unter Vertrag, wo er in der laufenden Saison auf 10 Skorerpunkte in 36 Spielen kommt. In Kanada absolvierte der schweiz-kanadische Doppelbürger seine Juniorenkarriere, ehe er in die US-Amerikanische College-Liga NCAA wechselte. Beim EHC Kloten unterschrieb Kellenberger vor zwei Jahren seinen ersten Profivertrag.

In diesem Artikel erwähnt
HC Ajoie
HC Ajoie
National League
National League
