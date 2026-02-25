Matthew Kellenberger wechselt zum HC Ajoie. Der 27-Jährige unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei den Westschweizern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft HC Ajoie verpflichtet Matthew Kellenberger (27) bis Saisonende 2027/28

Der Verteidiger erzielte 10 Skorerpunkte in 36 Spielen 2025/26

Kellenberger begann Karriere in Kanada, spielte später NCAA und Kloten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Nach Nolan Diem (32) und Tarmo Reunanen (27) verpflichtet der HC Ajoie einen weiteren Spieler für die kommende Spielzeit. Matthew Kellenberger (27) unterschreibt bei den Westschweizern einen Zweijahresvertrag bis zum Ende der Saison 2027/28.

Der Verteidiger steht aktuell noch bei den Rapperswil-Jona-Lakers unter Vertrag, wo er in der laufenden Saison auf 10 Skorerpunkte in 36 Spielen kommt. In Kanada absolvierte der schweiz-kanadische Doppelbürger seine Juniorenkarriere, ehe er in die US-Amerikanische College-Liga NCAA wechselte. Beim EHC Kloten unterschrieb Kellenberger vor zwei Jahren seinen ersten Profivertrag.

Noch näher dran am HC Ajoie Füge jetzt den HC Ajoie deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen