Darum gehts
- HC Ajoie verpflichtet Matthew Kellenberger (27) bis Saisonende 2027/28
- Der Verteidiger erzielte 10 Skorerpunkte in 36 Spielen 2025/26
- Kellenberger begann Karriere in Kanada, spielte später NCAA und Kloten
Nach Nolan Diem (32) und Tarmo Reunanen (27) verpflichtet der HC Ajoie einen weiteren Spieler für die kommende Spielzeit. Matthew Kellenberger (27) unterschreibt bei den Westschweizern einen Zweijahresvertrag bis zum Ende der Saison 2027/28.
Der Verteidiger steht aktuell noch bei den Rapperswil-Jona-Lakers unter Vertrag, wo er in der laufenden Saison auf 10 Skorerpunkte in 36 Spielen kommt. In Kanada absolvierte der schweiz-kanadische Doppelbürger seine Juniorenkarriere, ehe er in die US-Amerikanische College-Liga NCAA wechselte. Beim EHC Kloten unterschrieb Kellenberger vor zwei Jahren seinen ersten Profivertrag.
Füge jetzt den HC Ajoie deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!