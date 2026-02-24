Kommt für nächste Saison

Ramona BieriRedaktorin Sport
Verstärkung für den HC Ajoie. Wie die Jurassier mitteilen, stösst Nolan Diem auf die nächste Spielzeit zu ihnen. Der 32-jährige Stürmer unterzeichnet einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27.
Bei Lausanne ausgebildet, spielte Diem in der Schweiz auch schon für den EV Zug und die SCL Tigers. Aktuell steht er beim EHC Kloten unter Vertrag. Diem bringt viel Erfahrung mit, in der National League hat er bisher 561 Partien bestritten. Dabei erzielte er 50 Tore und lieferte 89 Assists.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
46
61
102
2
HC Fribourg-Gottéron
47
42
88
3
HC Lugano
46
34
81
4
ZSC Lions
46
27
80
5
Genève-Servette HC
46
3
77
6
Lausanne HC
46
21
76
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
46
-14
67
8
EV Zug
46
-16
67
9
SC Bern
46
-4
64
10
SCL Tigers
46
4
64
11
EHC Biel
46
-22
59
12
EHC Kloten
46
-23
53
13
HC Ambri-Piotta
46
-44
52
14
HC Ajoie
47
-69
39
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs