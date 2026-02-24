Kommt für nächste Saison

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Verstärkung für den HC Ajoie. Wie die Jurassier mitteilen, stösst Nolan Diem auf die nächste Spielzeit zu ihnen. Der 32-jährige Stürmer unterzeichnet einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27.

Bei Lausanne ausgebildet, spielte Diem in der Schweiz auch schon für den EV Zug und die SCL Tigers. Aktuell steht er beim EHC Kloten unter Vertrag. Diem bringt viel Erfahrung mit, in der National League hat er bisher 561 Partien bestritten. Dabei erzielte er 50 Tore und lieferte 89 Assists.