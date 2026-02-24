DE
FR
Abonnieren

Kommt für nächste Saison
Ajoie verpflichtet Kloten-Stürmer

Neuer Spieler für den HC Ajoie. Die Jurassier verpflichten Nolan Diem.
Publiziert: vor 14 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
Kommentieren
Trägt künftig die Farben von Ajoie: Nolan Diem.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Verstärkung für den HC Ajoie. Wie die Jurassier mitteilen, stösst Nolan Diem auf die nächste Spielzeit zu ihnen. Der 32-jährige Stürmer unterzeichnet einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27.

Bei Lausanne ausgebildet, spielte Diem in der Schweiz auch schon für den EV Zug und die SCL Tigers. Aktuell steht er beim EHC Kloten unter Vertrag. Diem bringt viel Erfahrung mit, in der National League hat er bisher 561 Partien bestritten. Dabei erzielte er 50 Tore und lieferte 89 Assists.

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
46
61
102
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
47
42
88
3
HC Lugano
HC Lugano
46
34
81
4
ZSC Lions
ZSC Lions
46
27
80
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
46
3
77
6
Lausanne HC
Lausanne HC
46
21
76
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
46
-14
67
8
EV Zug
EV Zug
46
-16
67
9
SC Bern
SC Bern
46
-4
64
10
SCL Tigers
SCL Tigers
46
4
64
11
EHC Biel
EHC Biel
46
-22
59
12
EHC Kloten
EHC Kloten
46
-23
53
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
46
-44
52
14
HC Ajoie
HC Ajoie
47
-69
39
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
HC Ajoie
HC Ajoie
EHC Kloten
EHC Kloten
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        HC Ajoie
        HC Ajoie
        EHC Kloten
        EHC Kloten
        National League
        National League