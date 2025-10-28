Ausgangslage

In einer weiteren Vollrunde treffen mit Langnau und Zug zwei formstarke Teams aufeinander. Langnau verlor zwar seine letzten beiden Spiele, jedoch machten sie gegen die Titelkandidaten Lausanne und Davos eine sehr gute Figur und es fehlte jeweils nicht viel zum Exploit. Generell spielen die Langnauer in dieser Saison gross auf und konnten schon manchem Grossen ein Bein stellen. Auf Zuger Seite sahs in den letzten Spielen besser auf. In einer Saison die von vielen Verletzungen geprägt ist, suchen die Zentralschweizer noch immer nach der Konstanz, welche in vielen Spielen fehlt. Es ist ein Auf und Ab bei den Zugern, was vor allem gegen Teams wie Langnau fatal sein kann.