Die Bilanz spricht klar für die Zuger. Von den letzten 5 Spielen konnten sie ganze 4 für sich eintscheiden. Zuletzt gab es aber ein 3:4 n.V zugunsten der Tigers (September).
In einer weiteren Vollrunde treffen mit Langnau und Zug zwei formstarke Teams aufeinander. Langnau verlor zwar seine letzten beiden Spiele, jedoch machten sie gegen die Titelkandidaten Lausanne und Davos eine sehr gute Figur und es fehlte jeweils nicht viel zum Exploit. Generell spielen die Langnauer in dieser Saison gross auf und konnten schon manchem Grossen ein Bein stellen. Auf Zuger Seite sahs in den letzten Spielen besser auf. In einer Saison die von vielen Verletzungen geprägt ist, suchen die Zentralschweizer noch immer nach der Konstanz, welche in vielen Spielen fehlt. Es ist ein Auf und Ab bei den Zugern, was vor allem gegen Teams wie Langnau fatal sein kann.
Herzlich willkommen zur National League Partie zwischen den SCL Tigers und dem EV Zug. Das Spiel steigt um 19:45 in der Ilfishalle. Hier bist Du live dabei!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
19
37
52
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
11
39
3
Lausanne HC
20
23
37
4
EV Zug
19
7
34
5
HC Fribourg-Gottéron
19
12
33
6
Genève-Servette HC
19
-11
33
7
HC Lugano
19
5
28
7
ZSC Lions
19
5
28
9
SCL Tigers
19
-5
24
10
EHC Biel
18
-2
23
11
EHC Kloten
20
-15
21
12
SC Bern
18
-11
20
13
HC Ambri-Piotta
19
-23
19
14
HC Ajoie
19
-33
8