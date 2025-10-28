DE
SCL Tigers
SCL Tigers
Ab 19:45 Uhr
Vs
EV Zug
EV Zug
National League
SCL Tigers - EV Zug

27.10.2025, 07:52 Uhr

Head 2 Head

Die Bilanz spricht klar für die Zuger. Von den letzten 5 Spielen konnten sie ganze 4 für sich eintscheiden. Zuletzt gab es aber ein 3:4 n.V zugunsten der Tigers (September).

27.10.2025, 07:47 Uhr

Ausgangslage

In einer weiteren Vollrunde treffen mit Langnau und Zug zwei formstarke Teams aufeinander. Langnau verlor zwar seine letzten beiden Spiele, jedoch machten sie gegen die Titelkandidaten Lausanne und Davos eine sehr gute Figur und es fehlte jeweils nicht viel zum Exploit. Generell spielen die Langnauer in dieser Saison gross auf und konnten schon manchem Grossen ein Bein stellen. Auf Zuger Seite sahs in den letzten Spielen besser auf. In einer Saison die von vielen Verletzungen geprägt ist, suchen die Zentralschweizer noch immer nach der Konstanz, welche in vielen Spielen fehlt. Es ist ein Auf und Ab bei den Zugern, was vor allem gegen Teams wie Langnau fatal sein kann.

27.10.2025, 07:45 Uhr

Hallo!

Herzlich willkommen zur National League Partie zwischen den SCL Tigers und dem EV Zug. Das Spiel steigt um 19:45 in der Ilfishalle. Hier bist Du live dabei!

Ende des Livetickers
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
19
37
52
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
11
39
3
Lausanne HC
Lausanne HC
20
23
37
4
EV Zug
EV Zug
19
7
34
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
19
12
33
6
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-11
33
7
HC Lugano
HC Lugano
19
5
28
7
ZSC Lions
ZSC Lions
19
5
28
9
SCL Tigers
SCL Tigers
19
-5
24
10
EHC Biel
EHC Biel
18
-2
23
11
EHC Kloten
EHC Kloten
20
-15
21
12
SC Bern
SC Bern
18
-11
20
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
19
-23
19
14
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-33
8
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
