Die Bilanz spricht knapp für die Bündner. Aus den letzten fünf Spielen konnten sie drei für sich entscheiden. In dieser Saison stehts 2:1 für den HCD.
Auch die Davoser performen nicht mehr mit der absoluten Dominanz, welche sie in der frühen Saisonphase auszeichnete. Komfortabel auf dem ersten Platz sitzend, konnten sie die Play-off Qualifikation bereits am letzten Spieltag klarmachen und so können sie sich den einten oder anderen Ausrutscher getrost erlauben. Allerdings spielen sie weiterhin äusserst konstant. Niederlagenserien findet man bei ihnen nicht und ihre Siege, wie zuletzt beim 4:1 gegen neu erstarkte Zuger, zeugen immer noch von einer ausgesprochenen Souveränität. Auch verletzungstechnisch siehts bei den Davosern sehr gut aus. Ausser Enzo Corvi kann Josh Holden nach einer überstandenen Krankheitswelle wieder aus dem vollen Schöpfen. Im letzte Spiel konnte er gar Star-Import Filip Zadina eine Pause gönnen!
Die Rosenstädter sind am kriseln. Die Magie des starken Saisonstart, wo man Leader Davos dicht auf den Fersen war, ist verflogen und man findet sich schon beinahe wieder in der unteren Tabellenhälfte wieder: Punktgleich mit dem EVZ liegen sie auf dem 7. Tabellenrang, neun Punkte hinter den direkten Play-off Plätzen. Das Polster bei Rappi ist definitiv dahingeschmolzen und nun heisst es, die Punktejagd wieder aufzunehmen. Helfen könnte ihnen dabei die Rückkehr von Verteidiger Lawrence Pilut. Der Langzeitverletzte gab im letzten Spiel gegen Lugano sein Comeback nach einer Schulterverletzung und konnte sogleich einen Assist verbuchen.
Nach einer erneuten Niederlage gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte, verlieren die Lakers langsam den Anschluss an die Play-off Plätze. Mit dem heutigen Gegner Davos kommt schon der nächste Brocken in die Rosenstadt und Rapperswil täte gut daran, hier heute einen Exploit vollbringen zu können. Die beiden Teams trennen zwar fast 30 Punkte, Rapperswil konnte in dieser Saison bereits gegen die Bündner gewinnen. Sie waren es, die den Sturmlauf der Davoser zu Beginn der Saison beenden konnten, als sie den Mannen aus dem Landwassertal nach 9 Siegen die erste Niederlage zufügen konnten.
Herzlich willkommen zur National League Partie zwischen den SC Rapperswil-Jona Lakers und dem HC Davos. Das steigt um 19:45 in der SGKB Arena am Zürcher Obersee. Hier bist Du live dabei!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
43
56
93
2
HC Fribourg-Gottéron
44
42
83
3
HC Lugano
44
31
78
4
Genève-Servette HC
44
9
77
5
ZSC Lions
44
25
77
6
Lausanne HC
45
18
73
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
44
-16
64
8
EV Zug
44
-15
64
9
SC Bern
44
-8
61
10
SCL Tigers
45
1
61
11
EHC Biel
44
-17
58
12
EHC Kloten
44
-23
50
13
HC Ambri-Piotta
44
-42
49
14
HC Ajoie
45
-61
39