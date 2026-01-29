Formstand Davos

Auch die Davoser performen nicht mehr mit der absoluten Dominanz, welche sie in der frühen Saisonphase auszeichnete. Komfortabel auf dem ersten Platz sitzend, konnten sie die Play-off Qualifikation bereits am letzten Spieltag klarmachen und so können sie sich den einten oder anderen Ausrutscher getrost erlauben. Allerdings spielen sie weiterhin äusserst konstant. Niederlagenserien findet man bei ihnen nicht und ihre Siege, wie zuletzt beim 4:1 gegen neu erstarkte Zuger, zeugen immer noch von einer ausgesprochenen Souveränität. Auch verletzungstechnisch siehts bei den Davosern sehr gut aus. Ausser Enzo Corvi kann Josh Holden nach einer überstandenen Krankheitswelle wieder aus dem vollen Schöpfen. Im letzte Spiel konnte er gar Star-Import Filip Zadina eine Pause gönnen!