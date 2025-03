Statistik

Während es in der Regular Season noch vier Siege aus vier Spielen für Lausanne HC zu holen gab, ist die aktuelle Viertelfinalserie deutlich ausgeglichener. Die Tigers können besonders auf heimischem Eis ihre Krallen ausfahren und somit alle drei Heimspiele für sich entscheiden. Der Gewinner der Regular Season aus Lausanne kann heute hingegen erneut den Heimvorteil im alles entscheidenden 7. Spiel nutzen und möchte sogleich mit dem vierten Heimsieg die Qualifikation für die Playoff-Halbfinals sicherstellen. In den bisherigen sechs Begegnungen fielen nie weniger als fünf Tore – wir dürfen uns also auf ein weiteres Torfestival freuen!