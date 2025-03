1/5 Mit einem Doppelpack führte Sven Andrighetto zum Sieg gegen Kloten. Foto: freshfocus

Darum gehts Sven Andrighetto feiert Geburtstag mit Playoff-Sieg für ZSC Lions gegen Kloten

Andrighetto wird Matchwinner mit Doppelpack und führt ZSC ins Halbfinale

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Für Sven Andrighetto ist es der Normalzustand, dass er seinen auf den 21. März datierten Geburtstag jeweils während der Playoffs feiert. «Doch in den letzten Jahren hatte ich Glück und es war jeweils kein Spieltag», so der ZSC-Stürmer, «und eigentlich hätte ich auch an diesem Geburtstag lieber nicht gespielt und den Sack schon zwei Tage zuvor zugemacht, aber so ist es natürlich auch schön.»

Durch die 1:2-Niederlage in Playoff-Spiel 4 am Mittwoch in Kloten wurde Andrighettos Arbeitstag am 32. Wiegenfest nötig. Wenn man an diesem dann mit einem Doppelpack zum Matchwinner wird, den Kantonsrivalen mit 5:2 besiegt, mit dem 4:1-Endresultat in der Serie in die Playoff-Halbfinals einzieht und anschliessend von den Fans auch noch ein «Happy Birthday» vorgesungen bekommt, lässt sich das kaum toppen.

Die ZSC Lions haben einen Andrighetto in Topform gebraucht, um mit dem in der zweiten Hälfte dieser Derby-Viertelfinalserie immer aufmüpfiger werdenden Kloten fertig zu werden. Mit 3 Toren und 5 Assists ist «Ghetto», wie er von allen genannt wird, der aktuelle Playoff-Topskorer. Der Nati-Stürmer geht voran mit seiner Energie, Kreativität und Abschlussstärke.

Dabei war der Druck, der auf ihm lastete, nicht gerade klein. In dieser Viertelfinal-Serie gegen Kloten gab es für ihn und seinen ZSC wenig zu gewinnen, aber viel zu verlieren. Doch Andrighetto nahm diese Herausforderung als Antreiber an. «Jetzt zählt es und solche Spiele zu spielen, finde ich geil. Mit 32 bin ich jetzt einer der älteren Spieler, habe Erfahrung, die ich einzubringen versuche. Ich möchte ein Leader sein und die anderen mitreissen», sagt der ZSC-Star.

Bei 1:2-Rückstand Umschwung herbeigeführt

Nervös sei er nicht geworden, als die Lions in diesem fünften Viertelfinal-Akt gegen Kloten nach 54 Minuten noch immer mit 1:2 im Rückstand gelegen sind. «Wir haben auf der Bank weiter dran geglaubt und uns gegenseitig gepusht. Im Eishockey kann es sehr schnell gehen», so der Matchwinner, der mit seinem 2:2 für den späten Umschwung sorgte.

Jetzt ist er froh, gibt es für den Titelverteidiger eine Pause, bevor es am nächsten Samstag mit den Playoff-Halbfinals weitergeht. Und so erhält Andrighetto die Gelegenheit, nach seinem gelungenen Geburtstag ein freies Wochenende einzuziehen: «Wir werden uns jetzt gut erholen und dann wieder angreifen.»

