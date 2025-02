Formstand HC Fribourg-Gottéron

Fribourg kann heute mit einem Sieg im Kampf um den letzten direkten Playoffplatz einen wichtigen Grundstein legen. Nach dem Sieg gegen Konkurrent Davos im Penaltyschiessen waren die Erwartungen im letzten Spiel gegen Genf natürlich hoch, doch die Fans wurden in ihrem eigenen Stadion bitter enttäuscht. Gegen die gebeutelten Genfer stand am Schluss ein vernichtendes 1:4 auf dem Anzeigebrett, was nicht wirklich einem guten Zeichen für eine erfolgreiche Schlussphase entspricht.