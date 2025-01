Formstand ZSC Lions

Die Löwen kommen unter Neo-Coach Bayer immer besser in Fahrt. Unter der Woche machten die Lions mit einem 3:3 im Rückspiel gegen Genf-Servette den Heimfinal in der Champions Hockey League klar. Auch in der Liga läuft es langsam wieder rund: Der amtierende Meister hat die letzten drei Spiele allesamt gewonnen. Mit einem Erfolg gegen Ajoie könnten die Zürcher eine perfekte Woche krönen.