Home
Sport
Eishockey
National League
National League: HC Ajoie - EV Zug (29.11.2025)
HC Ajoie
Ab 19:45 Uhr
Vs
EV Zug
National League
HC Ajoie - EV Zug
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
28
46
66
2
Lausanne HC
29
25
53
3
HC Fribourg-Gottéron
28
18
50
4
Genève-Servette HC
28
-2
48
5
HC Lugano
27
17
46
6
EV Zug
27
4
46
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
28
-5
46
8
ZSC Lions
28
14
43
9
EHC Biel
27
-5
35
10
SCL Tigers
27
-3
34
11
HC Ambri-Piotta
28
-30
32
12
EHC Kloten
28
-20
31
13
SC Bern
27
-16
30
14
HC Ajoie
28
-43
22
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
