EHC Kloten
EHC Kloten
Ab 19:45 Uhr
Vs
SC Bern
SC Bern
National League
EHC Kloten - SC Bern

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
25
34
58
2
Lausanne HC
Lausanne HC
25
20
44
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
25
19
44
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
24
-4
42
5
ZSC Lions
ZSC Lions
24
18
41
6
EV Zug
EV Zug
23
4
40
7
HC Lugano
HC Lugano
25
12
40
8
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
24
-9
39
9
SCL Tigers
SCL Tigers
24
-5
31
10
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
25
-21
31
11
EHC Biel
EHC Biel
24
-7
29
12
EHC Kloten
EHC Kloten
24
-14
28
13
SC Bern
SC Bern
23
-10
27
14
HC Ajoie
HC Ajoie
25
-37
16
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
