Fünf Punkte, sechs erzielte Tore und eine Ohrschelle im Jura. Viel schlimmer darf es nicht mehr werden, bevor es besser wird. Oder will die Mannschaft den Trainer loswerden?

1/6 Konsterniert: SCB-Trainer Tapola muss eine 0:4-Klatsche in Ajoie verantworten. Foto: keystone-sda.ch

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Ob man gegen Ajoie gewinnt, ist grösstenteils eine Frage der Mentalität. Der notorische Tabellenletzte stellt auf dem Papier die schwächste Mannschaft der Liga, nimmt man die aber auf die leichte Schulter, hat die Kaderliste nur noch akademischen Wert. Aber wie ist das zu deuten, wenn man in Pruntrut sang- und klanglos untergeht?

Grundvoraussetzungen nicht erfüllt

Trainer Jussi Tapola (51) übernimmt nach der Backpfeife am Samstag die Verantwortung für die saftlose Darbietung. Wie es so weit kommen konnte? «Gute Frage», sagt der Finne. Danach spult er ein paar Durchhalteparolen runter – was hätte er auch sonst tun sollen? Eine detaillierte Manöverkritik anbringen? Harte Arbeit, Entschlossenheit und Selbstvertrauen hätten gefehlt, verrät der sichtlich angezählte Trainer. Ein paar Grundvoraussetzungen, die es für den Erfolg im Profisport halt so braucht. Aber diese Bedingungen müssten Profis eigentlich jederzeit erfüllen, ohne dass man sie explizit darauf hinweist. Spielt die Mannschaft etwa gegen den Trainer?

2:27 HC Ajoie – SC Bern 4:0: Robin trifft eiskalt an Reideborn vorbei ins obere Eck

Punkte nur in Bern

Der SCB hat in fünf Partien nur sechs Tore erzielt. Genau genommen sind es gar nur fünf: Eines der sechs Tore war eine Gutschrift für den Penalty-Erfolg gegen Genf. Drei Treffer erzielte man zu Hause gegen Ambri. Auswärts? Niederlagen in Zug, Rapperswil und jetzt in Pruntrut. Keine Punkte, ein Tor in Rapperswil, zweimal zu null verloren.

Nach dieser Klatsche kann man in Bern wohl nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Aber wo will man den Hebel ansetzen? Garderobenpredigt? Erziehungsmassnahmen? Spontane Gottesanbetungen? Oder wieder mal einen Trainer feuern? Die letzte Saison war ein Schritt nach vorne, dachte man. Zumindest bis zum letzten Spiel, einer blutleeren Vorstellung gegen Fribourg und dem Aus im Viertelfinal.

Nach diesem miserablen Saisonstart ist der SCB wieder dort, wo er nach den Wirren der letzten Jahre eigentlich nicht mehr sein sollte: aufgrund desolater Leistungen in den Schlagzeilen.