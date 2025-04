Nach Walsers Goalie-Check Berra will bei wilder Prügelei mitmischen

Wilde Szenen in Lausanne. Walser checkt hinter dem LHC-Gehäuse Goalie Pasche. Natürlich kochen entsprechend die Emotionen hoch. Und auch Berra will mitmischen und provoziert an der Mittellinie Pasche.

Publiziert: vor 24 Minuten