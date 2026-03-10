Nach dem blassen Quali-Abschluss mit der 1:4-Pleite in Lugano liess EVZ-Trainer Benoît Groulx die Spieler am Tag danach sein Missfallen spüren – in Form von Laufübungen.

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Die Zuger haben die Regular Season am Montag mit einer blassen Leistung verabschiedet. Das 1:4 in Lugano war so gar nicht nach dem Gusto von Trainer Benoît Groulx. Das bekamen die Spieler am Folgetag zu spüren. Nach einer längeren Video-Session begann die Mannschaft das Eistraining etwas später als angesetzt. Noch stand aber offensichtlich nicht die bevorstehende Play-In-Serie gegen die SCRJ Lakers im Fokus.

Denn: Das Training beinhaltete keine einzige spielerische oder taktische Übung mit dem Puck. Die Zuger mussten nur etwas: Schlittschuhlaufen. Nicht die klassischen Linienläufe zwar, aber im Verbund gewisse Bewegungsabläufe und Verschiebungen. Bei Groulx nach dem Grund dafür gefragt, antwortet der 58-jährige Kanadier: «Manchmal ist es gut für die Spieler, wenn sie einfach Schlittschuhlaufen müssen.»

Weiter führt er seine Erklärung nicht aus, ergänzt nur noch, dass dann am Mittwoch wieder mit dem Puck trainiert werde. Mit den Lakers hat sich Groulx schon befasst, «taktisch werden wir nicht überrascht».

