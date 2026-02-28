DE
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Scherwey-Inti nach Niederlage gegen Biel
Nach Niederlage gegen Biel
SCB-Scherwey: «Es darf und soll Frust da sein»
SCB-Scherwey ist nach der Niederlage gegen den EHC Biel bedient.
Publiziert: 28.02.2026 um vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: 28.02.2026 um vor 40 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 28. Februar
5:14
SCL Tigers – SCRJ Lakers 3:4
Zangger erwischt Meyer mit einer kuriosen Bogenlampe
2:50
Davos – Kloten 0:2
Aberg nutzt Andersson als Slalomstange
3:08
Lugano – Lausanne 1:4
Lausanne-Stürmer Bougro beendet 38-Spiele-Torflaute
2:43
ZSC Lions – Genf-Servette 2:3
Manninen stellt dem ZSC den Motor ab
4:18
EV Zug – Ambri-Piotta 4:1
Bully-Goal! Künzle handelt blitzartig
EHC Biel
SC Bern
