National League: Highlights der Partie Davos – Kloten (0:2)
Davos – Kloten 0:2
Aberg nutzt Andersson als Slalomstange
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Davos – EHC Kloten (0:2).
Publiziert: vor 5 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 28. Februar
3:08
Lugano – Lausanne 1:4
Lausanne-Stürmer Bougro beendet 38-Spiele-Torflaute
2:43
ZSC Lions – Genf-Servette 2:3
Manninen stellt dem ZSC den Motor ab
4:18
EV Zug – Ambri-Piotta 4:1
Bully-Goal! Künzle handelt blitzartig
