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Nach Kahuns Vorlage
Czarnik trifft in Baseball-Manier

Lausanne gewinnt in Genf 5:2 und führen damit in der Viertelfinalserie mit 2:1. Das 3:1 von Austin Czarnik war dabei das spielerische Highlight.
Publiziert: vor 40 Minuten
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