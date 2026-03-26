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Eishockey
National League
Czarnik trifft in Baseball-Manier gegen Genf
Nach Kahuns Vorlage
Czarnik trifft in Baseball-Manier
Lausanne gewinnt in Genf 5:2 und führen damit in der Viertelfinalserie mit 2:1. Das 3:1 von Austin Czarnik war dabei das spielerische Highlight.
Publiziert: vor 40 Minuten
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