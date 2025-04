Lausanne-Held Rochette will Papa nicht mehr im Stadion

1/6 Théo Rochette erzielte am Samstag einen Hattrick. Foto: keystone-sda.ch

Matthias Davet und Marcel Allemann

Das Bild mag zum Schmunzeln anregen. Als Held des Abends musste Théo Rochette (23) alle Interview-Zonen durchlaufen: Mysports, La Télé, RTS und SRF. Logischerweise dauerte es eine Weile, bis der Lausanne-Stürmer bei der schreibenden Journalisten-Zunft ankam. So lange, dass in der Vaudoise-Arena auf dem Videowürfel das Bild seines Vaters Stéphane Rochette (56) zu sehen war, der als Experte im Studio von La Télé sass.

Zum ersten Mal in diesem Final zwischen Lausanne und Zürich war der ehemalige Schiedsrichter nicht in der Eishalle, um das Spiel als Co-Kommentator für den Westschweizer Fernsehsender zu begleiten, sondern sass im Studio, um den Match mit seinen Analysen zu sezieren. Zufälligerweise erzielte sein Sohn bei diesem dritten Akt einen Hattrick und gab einen Assist. Wird Théo Rochette seinen Vater daher bitten, am Dienstag dem Stadion erneut fernzubleiben? «Genau, das werde ich», antwortete der Matchwinner mit einem Lächeln. Allerdings ist Stéphane Rochette bei La Télé momentan für den Dienstag in der Swiss Life Arena eingeplant. Ein Fakt, der den Flügelstürmer der Lausanner aber trotzdem nicht aus der Ruhe bringen dürfte.

Vor Sven Andrighetto und Denis Malgin

Denn an diesem Samstag konnte Théo Rochette nichts erschüttern. Er schien während des gesamten Spiels gegen die ZSC Lions in einer eigenen Liga zu spielen. Rochette trat in allen Bereichen auf: 5 gegen 5 (beim 1:0), Boxplay (beim 2:1) und Powerplay (beim 3:2). Hatte der junge Stürmer bereits beim Aufstehen das Gefühl, dass das sein Abend wird? «Ich ging am Morgen aufs Eis, um mich darauf vorzubereiten, ein Spiel zu gewinnen. Und das haben wir getan.»

Obwohl Rochette zweifellos der Hauptverantwortliche für den Erfolg ist, möchte er auch die anderen hervorheben: «Wir haben als Team gearbeitet und waren konstant.» Es sei zwar schön, zum Sieg beigetragen zu haben, aber es sei vor allem eine unglaubliche Teamleistung gewesen. «Meine Teamkollegen haben einen aussergewöhnlichen Job um mich herum gemacht, um mir zu helfen. Beim nächsten Spiel wird es vielleicht jemand anderes sein, der für die Tore sorgt.» Allerdings ist es nicht einer seiner Teamkollegen, der die Playoff-Torschützenliste anführt. Sondern er selbst. Mit elf Toren – deutlich vor den ZSC-Stars Sven Andrighetto (neun) und Denis Malgin (sieben).

Er sollte etwas grösser sein

Natürlich hinterlässt diese Leistung einen bleibenden Eindruck. Sein Trainer zieht den Hut. «Er hat die Fähigkeit, die Spieler um ihn herum besser zu machen», lobte Geoff Ward (63). Auf die Frage, ob es bei Rochette noch Verbesserungspotenzial gebe, antwortete der Trainer scherzhaft: «Er könnte zehn Zentimeter grösser und sieben Kilogramm schwerer sein. Aber ich weiss nicht, ob das möglich ist.»

Auf jeden Fall erwartet Lausanne am Dienstag in Zürich wieder ein schwieriges Spiel. Aber Théo Rochette und sein Team nehmen viel Selbstvertrauen mit. «Es ist ein neues Spiel, eine neue Herausforderung, und das Ziel ist es, dort zu gewinnen», betont Rochette. Natürlich hat er den Titel im Visier: «Das ist das, was ich immer wollte, als ich hierherkam. Wir werden alles tun, um ihn zu holen.» Wenn der Nati-Stürmer weiterhin Hattricks erzielt, könnte es mit dem ersten Meistertitel für Lausanne tatsächlich klappen.

Apropos Nati: Bislang hat Rochette sechs Länderspiele für die A-Nati absolviert, aber er war noch an keiner WM dabei. Doch auch das könnte sich schon in den kommenden Wochen ändern.