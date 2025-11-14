DE
Sprunger gibt dem HCD den Spengler-Cup-Pokal zurück
1:36
Erster Titel im letzten Jahr:Sprunger gibt dem HCD den Spengler-Cup-Pokal zurück

Mitten in der Saison
Was macht ein Pokal in Fribourg auf dem Eis?

Fast ein Jahr lang stand der Spengler-Cup-Pokal bei Fribourg-Gottéron. Nun haben die Champions die Trophäe an den HCD zurückgegeben.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
Letztes Jahr holte Fribourg den Spengler Cup mit einem Finalsieg gegen die Straubing Tigers.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_413.JPG
Nicole VandenbrouckReporterin Eishockey

Nanu? Ein Pokal auf dem Eis in Fribourg, und das mitten in der Saison? Aber stimmt, da war doch was. Gottéron hat sich in der letzten Altjahreswoche mit dem Triumph am Spengler Cup in Davos den ersten Titel geholt.

Als Titelverteidiger sind die Drachen beim Traditionsturnier automatisch wieder dabei, den Pokal müssen sie aber jetzt schon abgeben. Weil der Gegner HCD heisst, findet die Übergabe vor dem ersten Bully statt. Denn das Spengler-Cup-OK ist ans Duell gereist, dessen Präsident und HCD-CEO Marc Gianola erhält aus den Händen von Fribourg-Captain Julien Sprunger die historische Trophäe.

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
23
32
55
2
Lausanne HC
Lausanne HC
24
19
42
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
23
17
41
4
EV Zug
EV Zug
22
8
40
5
ZSC Lions
ZSC Lions
23
19
40
6
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
23
-5
40
7
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
23
-7
39
8
HC Lugano
HC Lugano
23
10
37
9
SCL Tigers
SCL Tigers
23
-4
30
10
EHC Biel
EHC Biel
22
-2
27
11
EHC Kloten
EHC Kloten
23
-13
27
12
SC Bern
SC Bern
22
-11
25
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
23
-25
25
14
HC Ajoie
HC Ajoie
23
-38
12
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
