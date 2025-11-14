Fast ein Jahr lang stand der Spengler-Cup-Pokal bei Fribourg-Gottéron. Nun haben die Champions die Trophäe an den HCD zurückgegeben.

Was macht ein Pokal in Fribourg auf dem Eis?

Letztes Jahr holte Fribourg den Spengler Cup mit einem Finalsieg gegen die Straubing Tigers. Foto: keystone-sda.ch

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Nanu? Ein Pokal auf dem Eis in Fribourg, und das mitten in der Saison? Aber stimmt, da war doch was. Gottéron hat sich in der letzten Altjahreswoche mit dem Triumph am Spengler Cup in Davos den ersten Titel geholt.

Als Titelverteidiger sind die Drachen beim Traditionsturnier automatisch wieder dabei, den Pokal müssen sie aber jetzt schon abgeben. Weil der Gegner HCD heisst, findet die Übergabe vor dem ersten Bully statt. Denn das Spengler-Cup-OK ist ans Duell gereist, dessen Präsident und HCD-CEO Marc Gianola erhält aus den Händen von Fribourg-Captain Julien Sprunger die historische Trophäe.